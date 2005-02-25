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A1 MOTORWAY

Signature(s)

Montant
500 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 500 000 000 €
Transports : 500 000 000 €
Date(s) de signature
28/07/2005 : 500 000 000 €
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La BEI prête 500 millions d’EUR pour la construction de l’autoroute A1 dans le cadre d’un PPP

Fiche récapitulative

Date de publication
25 février 2005
Statut
Référence
Signé | 28/07/2005
20040472
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
A1 Motorway
Gdansk Transport Company SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 525 million
EUR 700 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Design, construction and operation of 152 km dual carriage motorway from Gdanks to Torun.

The new motorway section will constitute the first step in completing of the missing link between Gdańsk and Łódź on the way to industrial Silesia. At the same time, once the whole section Gdańsk-Toruń is completed, it will facilitate easier access between Warsaw region and Tricity (Gdańsk, Sopot and Gdynia).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under the requirements of Annex 1 of the EU Directive 97/11 and requires full EIA with public consultation.

The project has been procured as a Public Private Partnership to design, build, finance and maintain the infrastructure based on combination of shadow toll revenues and availability and performance payments to the concession company during a 35-year concession.

Commentaires

Road transport

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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