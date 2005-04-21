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LILLE ENVIRONNEMENT

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 50 000 000 €
Déchets solides : 50 000 000 €
Date(s) de signature
14/11/2005 : 50 000 000 €
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France: 50 millions d’euros de la BEI pour la construction d’installations de traitement et de valorisation de déchets à Lille

Fiche récapitulative

Date de publication
21 avril 2005
Statut
Référence
Signé | 14/11/2005
20040465
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Lille Environment
Communauté Urbaine - Lille Métropole (Metropolitan Community of Lille)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Approximately EUR 50 million.
Approximately EUR 100 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of organic waste recycling and transfer plant.

The project is aimed at reducing the use of biodegradable waste in landfills by encouraging recycling and organic processing through composting. It supplements the Communauté Urbaine's waste treatment network, which already includes the Halluin processing plant.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

It will contribute to improving public health and the quality of the environment. In particular, it is is planned to produce biofuels to run part of the conurbation's bus fleet and thus reduce pollutant gas emissions.

The Metropolitan Community of Lille is subject to European procurement directives. All contracts for works projects financed by the Bank will be issued in accordance with the provisions of European Union law.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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