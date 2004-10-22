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WAKEFIELD URBAN RENEWAL

Signature(s)

Montant
289 960 130,48 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 289 960 130,48 €
Aménagement urbain : 289 960 130,48 €
Date(s) de signature
21/03/2005 : 289 960 130,48 €

Fiche récapitulative

Date de publication
22 octobre 2004
Statut
Référence
Signé | 21/03/2005
20040454
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Wakefield Urban Renewal
Wakefield and District Housing Ltd
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to GBP 200 million.
In excess of GBP 600 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Program of renewal and improvement of social housing stock as part of a wider urban regeneration strategy.

The project aims to improve the condition and standard of social housing currently owned by the local authority. It is eligible for EIB financing under Art 267 (a) Regional Development and Art 267 (c) Common Interest – urban renewal/redevelopment. The project is also located within an Objective 2 area.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of Directive 97/11, where the decision on the applicability of EIA is left to national environmental authorities. However, due to the nature and location of the various sub-projects/schemes forming part of the renewal and rehabilitation programme, formal environmental impact assessment is unlikely to prove necessary. The upgrade programme will therefore be subject to the environmental requirements of prevailing public planning regulations. Meanwhile, the Council has commissioned an environmental survey of the land that is likely to transfer to the Borrower. The project’s impact on the environment should be substantially positive, since it is expected to result in better thermal insulation, asbestos removal, correction of non-traditional construction techniques, and more rationally planned use of inner city areas.

Contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation (Dir 2004/18 and/or 2004/17/EEC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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