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SCIENCE AND INNOVATION FRAMEWORK LOAN

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 250 000 000 €
Éducation : 250 000 000 €
Date(s) de signature
14/10/2004 : 250 000 000 €
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250 mio d'EUR en faveur des sciences et de l'innovation en Pologne

Fiche récapitulative

Date de publication
26 novembre 2004
Statut
Référence
Signé | 14/10/2004
20040450
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Science and Innovation Framework
Republic of Poland acting through the Ministry of Finance
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million.
EUR 500 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Project will consist of investments in the science and innovation areas.

The Framework Loan will support projects that are included in Poland’s current and future Research and Innovation Programmes. EIB will fund budgetary allocations of the State and thus contribute to the realisation of selected science and innovation investment projects. The EIB loan will provide long-term finance to ensure the smooth implementation of the Government’s priority investment projects.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Schemes will be designed in accordance with relevant Polish and EU environmental regulations including Environmental Impact Assessments where appropriate.

The Polish Public Procurement Law has been harmonised with the EU legislation upon the country’s entry to the EU and complies with the EU Procurement Directives (93/36/EEC, 93/37/EEC and 93/38/EEC).

Commentaires

Research and Development / Human Capital.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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