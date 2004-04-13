Tessenderlo Chemie ELY-3

Fiche récapitulative
Tessenderlo Chemie SA / NV
Belgium
The project concerns the replacement of part of the promoter's mercury-electrolysis based production of chlorine by state-of-the-art membrane technologyrepresenting a major step forward towards less environmentally intrusive production methods.
The project is located in an objective 2 area in the western part of the Province of Limburg, a province currently adversely affected by the partial closure of a manufacturing plant of one of the its largest employers. In general, the Province of Limburg has traditionally been confronted with higher unemployment rates and a lower income per capita compared to the rest of the Flemish region.
The project significantly reduces the environmental impact of the site and will sustain the direct employment of some 1450 people in an objective 2 area adversely affected by recent plant closures.
The project, located in an objective 2 area, is environmentally driven and is, therefore, fully consistent with two of the EIB priorities, regional development and environmental improvement.
The promoter has solicited offers from all the known technology suppliers and chosen the best. These procedures, normal for the private sector chemical industry, are in the best interests of the project and entirely satisfactory.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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