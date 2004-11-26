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ASSOCIATIONS DE MICRO-CREDIT II

Signature(s)

Montant
10 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 10 000 000 €
Lignes de crédit : 10 000 000 €
Date(s) de signature
11/12/2004 : 10 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
26 novembre 2004
Statut
Référence
Signé | 11/12/2004
20040392
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
2nd "Micro-Credit Associations" global loan
Moroccan microcredit associations selected by the EIB (notably Al Amana and Zakoura)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 10 million.
EUR 20 million (the EIB's loan will finance no more than 50% of the increase in the borrowers' outstandings over a period of approximately one year).
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Establishment of a long-term (10-year) credit line from risk capital resources for leading Moroccan microcredit associations to finance their lending to small-scale enterprises. This facilily will have the features of a loan in dirhams (the exchange risk will be borne by the Community budget).

To support the development of microcredit in Morocco and thus contribute to the expansion of private-sector activities, the advance of women and a reduction in poverty.

Aspects environnementaux

No significant impact on the environment as such, owing to the very small size of the projects. There may, on the other hand, be a considerable social impact (large number of beneficiairies, the majority of whom etablish sustainable activities).

Commentaires

Financial (and a wide range of small-scale economic activities, mainly commerce, crafts and trades, as far as the final beneficiaries are concerned)

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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