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ISTANBUL-ANKARA RAILWAY

Signature(s)

Montant
850 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 850 000 000 €
Transports : 850 000 000 €
Date(s) de signature
11/05/2007 : 58 313 307,18 €
30/07/2007 : 72 764 000 €
10/12/2009 : 100 000 000 €
14/12/2006 : 120 000 000 €
10/12/2009 : 193 174 542,75 €
14/12/2007 : 305 748 150,07 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
20 octobre 2006
Statut
Référence
Signé | 14/12/2006
20040379
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Istanbul-Ankara Railway
Turkish State Railways, TCDD.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 650 - 850 million.
Approx. EUR 2.5 billion.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a high-speed railway line along the Istanbul-Ankara corridor.

The project aims at significantly improving the rail connection between the coutnry’s two largest cities by cutting travel time from currently some eight hours to three hours.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project’s compliance in carrying out an EIA in line with EU EIA directives will be verified during appraisal.

The project’s procurement procedures’ compliance with the EIB guide to procurement will be verified during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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