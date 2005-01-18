Terna Reti Elettriche

Fiche récapitulative
The proposed operation will support Terna in its investment programme aimed at modernising and increasing capacity in Italy’s electricity transmission network (very high voltage and high voltage). The schemes are expected to be implemented over a 3-year period (2005-2007).
The project pays particular emphasis to the Mezzogiorno region in the south of the country and to links with other European countries (energy TENs) where it aims at increasing the transmission capacity between Italy and its neighbouring countries, in particular Switzerland.
The environmental impact of the project schemes is expected to be mainly visual. The project will respect the limits on electromagnetic fields set by national legislation, which are in line with EU recommendations. Some of the project schemes are likely to fall under either Annex I or Annex II of Directive 97/11/EC. Investment schemes, which may require, according to their technical characteristics, an EIA represent up to 15% of total project cost. A copy of the Non-Technical Summary (NTS) of any investment requiring a formal EIA must be submitted to the Bank.
The promoter follows EU public procurement procedures in accordance with the Utilities Directive 93/38/EC pending transposition of 2004/17/EC into national law.
Electricity transmission.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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