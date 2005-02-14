Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

CNAO CENTRO ONCOLOGICO

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 50 000 000 €
Services : 50 000 000 €
Date(s) de signature
22/07/2011 : 10 000 000 €
17/06/2008 : 20 000 000 €
23/06/2008 : 20 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
14 février 2005
Statut
Référence
Signé | 17/06/2008
20040346
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CNAO Cancer Treatement Centre Pavia
A private law foundation created by public authorities in 2001 for the purpose of developing a national centre for hadrontherapy. The founders include two large research and health care institutes , two oncological hospitals, the Italian National Neurological Institute and a private scientific foundation.

Contact point: Dott. Sandro Rossi
Phone : 02.6448.5410

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Approximately EUR 60 million
Approximately EUR 130 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction near Pavia (N. Italy) of a new cancer treatment structure offering highly specialist services based on radiation therapy, proton therapy and carbon ion therapy, an advanced clinical research centre and ancillary facilities.

Treatment of specific types of cancer located in soft/deep tissues through sophisticated innovative nuclear applications known as "hadrontherapy".

Aspects environnementaux
Passation des marchés

EU Directive 97/11/EC does not specifically mention hospital activities on Environmental Impact Assessment (EIA). As the project includes elements of construction in urban settings it might be construed as an Annex II development. The basis for whether an EIA has been requested by the competent authorities or not, local planning and approval process and actual/possible significant impacts on protected flora and fauna (Habitats and Birds Directives) will be verified during project appraisal.

Promoter's procurement procedures will be verified during appraisal.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes