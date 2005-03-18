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CLINICAL CENTERS

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Serbie : 200 000 000 €
Santé : 200 000 000 €
Date(s) de signature
12/07/2017 : 50 000 000 €
12/12/2008 : 70 000 000 €
8/12/2006 : 80 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
18 mars 2005
Statut
Référence
Signé | 08/12/2006
20040340
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Clinical Centers Rehabilitation Project
Republic of Serbia – Ministry of Health
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 110 million
Up to EUR 220 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Improvement of medical and supporting services of Clinical Centers of Belgrade, Nis, Novi Sad and Kragujevac. Upgrading of Torlak Institute’s vaccine manufacturing facilities.

Improvement in providing general and specialised hospital care comparable with that in the European Union.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Designs for the Clinical Centres rehabilitation projects will ensure that proper attention is given to all environmental concerns in line with the Bank’s guidelines.

The compliance of procurement procedures will be ascertained during appraisal. It is expected that a Project Implementation Unit (PIU) will be responsible for managing the procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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