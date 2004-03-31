LOCAL AUTHORITY FRAMEWORK LOAN II

Signature(s)
Fiche récapitulative
National Development Finance Agency (NDFA)
Paul Farrell / Síona Meghen
Treasury Building Grand Canal Street, Dublin 2,
tel: +353 1 664 0800
FL for the following purposes:
- environmental investments, mainly in water supply and treatment and possibly solid waste;
- the protection and improvement of the urban environment, including the renovation and upgrading of buildings of community interest, within the context of overall urban renewal strategies;
- the development of tourism infrastructure.
Environmental projects will account for at least 70% of allocations.
Many investments are driven be the requirement to meet EU environmental directives. Other projects, like those relating to the urban environment, will form part of the EU’s wider urban renewal strategies which complement employment and local economic development programmes.
Projects are to conform with the Environmental Laws of the EU and the laws of Ireland. The requirement for an environmental impact assessment is determined at the planning stage of the project by the respective Council. Environmental issues will be reviewed prior to allocation under the FL.
Councils are required to respect national & European legislation applicable to public authorities procurement and should fully comply with EU Directive 93/98 EC and its amendment.
Public sector.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.