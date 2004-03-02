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ESB LOAN FOR SMES AND PRIORITY LENDING

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Croatie : 40 000 000 €
Lignes de crédit : 40 000 000 €
Date(s) de signature
19/11/2008 : 40 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
22 octobre 2004
Statut
Référence
Signé | 19/11/2008
20040302
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ESB Loan for SMEs and Priority Lending

Erste & Steiermärkische Bank
D.D. Rijeka

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Up to EUR 40m
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

EIB financing will be made available to SMEs and private and public promoters targeted by the Bank’s Global Loan through the intermediation of the Financial Intermediary.

Financing of eligible projects of limited size carried out by SMEs in Croatia and carried out by private and public sector promoters in Croatia.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All investments financed under the proposed global loan will be required to comply with the relevant legal framework in Croatia and to be acceptable in environmental terms to the Bank, that is to be in line, to the extent possible, with EU environmental policy.

The Bank will assure itself that all investments financed under the proposed Global Loan have been subject to fair and transparent tendering, in line with the bank's internal rules on procurement.

Commentaires

SMEs and eligible projects of limited scale in the fields of infrastructure, environmental protection and improvement, the rational use of energy, health and education

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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