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ISTANBUL EARTHQUAKE RISK MITIGATION

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 300 000 000 €
Aménagement urbain : 300 000 000 €
Date(s) de signature
12/03/2008 : 300 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
29 juillet 2005
Statut
Référence
Signé | 12/03/2008
20040284
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Istanbul Earthquake Risk Mitigation
Republic of Turkey
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Approximately EUR 250 million
Approximately EUR 750 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Reinforcing public buildings in the city of Istanbul with the aim of raising the city’s resilience against earthquakes.

The Government of the Republic of Turkey is commencing a series of investments with the aim of transforming Istanbul into a city resilient to major earthquake. While both public and private structures are concerned, the present project primarily targets public sector buildings.

The main objective of this project is to retrofit critical public facilities, such as hospitals, clinics, schools, emergency response centers etc.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is environmentally positive as it helps minimize the potentially devastating environmental consequences of an earthquake, and assure the existence of public infrastructure and major utilities networks in the event of the disaster. The environmental risks during the implementation of the proposed Istanbul Earthquake Risk Mitigation project are minor and mainly construction works related.

International tendering, after publication in the Official Journal of the European Union, is foreseen for those project components, which require major investments. A number of smaller contracts might be tendered in -line with Turkish national procurement rules. A project implementation unit will oversee the procurement procedures.

Commentaires

Construction.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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