ADP Roissy Satellite 3

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Fiche récapitulative
The project consists of the construction of a passenger satellite and related aircraft handling facilities designed to expand the hub of Air France/KLM and its Skyteam Alliance at Roissy-Charles de Gaulle Airport.
Scheduled for completion in 2007, the project will enable Roissy-Charles de Gaulle International Airport, Europe’s second biggest airport hub, to tailor its passenger management capacity to forecast air traffic growth up to 2013. Extending the existing terminals will speed up passenger transfer between intercontinental and European flights, thereby improving passenger-handling quality.
EU environmental protection directives do not apply to the construction works as they will be located within the existing airport area. For information, the project to double the number of runways from two to four over the period 1998-2003 was subjected to an environmental impact assessment in accordance with the applicable EU directives.
ADP is a national public entity subject to EU procurement directives. The promoter complies fully with the provisions of this directive.
Airports and airport facilities.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.