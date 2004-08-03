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PRET GLOBAL II (GABON)

Signature(s)

Montant
10 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Gabon : 10 000 000 €
Lignes de crédit : 10 000 000 €
Date(s) de signature
18/10/2004 : 3 500 000 €
18/10/2004 : 6 500 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
3 août 2004
Statut
Référence
Signé | 18/10/2004
20040173
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Prêt Global II
  • BGFIBANK Gabon
  • Banque gabonaise de développement
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 6.5 million for BGFIBANK Gabon and EUR 3,5 million for Banque gabonaise de développement.
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Credit line for financing in Gabon: i) medium and long-term capital projects promoted by private and public commercial operators; ii) microfinance institutions.

Bolstering access to medium and long-term bank financing for public and private enterprises mounting investment projects in Gabon.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The environmental impact of each of the investment projects supported by the global loan will be assessed by the financial intermediaries on the basis of instructions from the Bank, which will verify the projects’ compliance with the environmental standards that it usually applies.

The EIB’s procurement rules relating to global loans will apply.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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