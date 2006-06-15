Signature(s)
Fiche récapitulative
The project concerns the financing of investment in wastewater and treated water collection and transfer systems and the construction of wastewater treatment plants in various towns.
The development programme consists of the following essential schemes:
- upgrading of the primary and secondary networks in Greater Tunis;
- expansion and rehabilitation of the sanitation systems in the towns of Monastir, Mahdia, Gabès, Medenine, Tatouine and Gafsa;
- extension of the South Hammamet treatment plant;
- construction of three wastewater treatment plants in the towns of Enfidha/Hergla, Menzel Temime and Tazarka/Somâa/ Mâamoura.
This programme is aimed primarily at:
- improving the living conditions of the population concerned;
- reducing health risks;
- preventing pollution of surface, ground and marine water resources;
- developing Tunisia's wastewater treatment capacity in order to meet growing requirements in this field.
The investment programme will contribute to:
- reducing significantly the pollution caused by discharging wastewater into the natural environment;
- protecting the water table against hydric pollution;
- mitigating marine eutrophication risks;
- improving the landscape of the towns concerned;
- the reuse for farming purposes of treated wastewater, the quality of which complies with Tunisian Standards NT 106.002 and NT 106.003 on effluent discharge into the natural environment;
- protecting the quality of surface and ground water.
Some of the project components fall under Annex II to Directive 97/11/EC on EIAs. These will be subjected to an environmental impact assessment.
The various components of the project financed by the Bank will be put out to public tender in accordance with the EIB's Guide to Procurement.
The international invitations to tender will be published in the Official Journal of the EU.
Environment
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.