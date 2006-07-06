Lumwana Copper Project

Fiche récapitulative
Establishment of a new copper mine outside the traditional Copperbelt region, which includes two mining sites, one processing area and related infrastructure.
Production of copper in the form of concentrate for a period of 14 years from proven and probable reserves, while additional inferred resources provide the possibility of a considerable life extension.
An independent EIA, compliant with EU Directive 97/11/EC, has been established. It includes social aspects, public consultation, a preliminary rehabilitation plan and an environmental management plan. It has been approved by the local competent authority, the ECZ - Environmental Council of Zambia. The project incorporates best industry practice and complies with the Bank's environmental statement and EU standards.
It is intended to award a single fixed price lump sum contract for the main item, the construction of the plant and infrastructure. All major contracts have been or will be awarded following international negotiations.
The procedures followed are in line with the Bank's Guide to Procurement.
Mining and Quarrying
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.