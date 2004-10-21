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SPGE WASTE WATER

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 200 000 000 €
Eau, assainissement : 200 000 000 €
Date(s) de signature
22/12/2004 : 100 000 000 €
2/02/2005 : 100 000 000 €
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200 millions d’EUR pour l’épuration et la protection de l’eau en Wallonie

Fiche récapitulative

Date de publication
21 octobre 2004
Statut
Référence
Signé | 22/12/2004
20040145
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SPGE Waste Water

Société Publique de Gestion de l'Eau
Avenue de Stassart 14-16
B-5000 NAMUR

Jean-Luc MARTIN
Membre du Comité de Direction

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200m
Around EUR 467m
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

First part of a large investment programme that consists in building waste water facilities and collectors, drainage and the protection of wells.

Compliance with national and EU environmental standards as set out with the EU Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC), the EU Drinking Water Directive (98/83/EC) and the Bathing Water Directive (76/160/EEC).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some project components fall under the types listed in Annex II of Directive 87/11/EC and a formal EIA may be required. The Promoter applies environmental screening and impact assessment procedures in line with the Directive for such projects.

The promoter follows the EU public tendering procedures for works, services and supplies markets.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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