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RBS URBAN RENEWAL FRAMEWORK LOAN

Signature(s)

Montant
143 750 449,22 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 143 750 449,22 €
Aménagement urbain : 143 750 449,22 €
Date(s) de signature
9/11/2004 : 143 750 449,22 €

Fiche récapitulative

Date de publication
14 mai 2004
Statut
Référence
Signé | 09/11/2004
20040122
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RBS Urban Renewal Framework Loan

The Royal Bank of Scotland plc
Contact point: Clive Barnett, Head of Housing Finance, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to GBP 100m (EUR 150m).
Up to GBP 400m (EUR 600m).
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The EIB loan will be used by The Royal Bank of Scotland plc to provide finance for social housing upgrades which are integrated into urban renewal programmes.

The objective is to supply competitive finance to Registered Social Landlords (“RSLs”) which are undertaking major urban improvements, while focusing on conurbations with integrated urban renewal strategies.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Royal Bank of Scotland and EIB will review the projects’ environmental issues to confirm that RSLs comply with European Union Directives. Social housing improvements undertaken to support urban renewal have generally positive environmental effects.

RSLs supported by EIB’s facility will comply with all applicable procurement Directives.

Commentaires

Construction and social housing.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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