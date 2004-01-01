Mopani Copper Project

Fiche récapitulative
Mopani Copper Mines Plc (MCM)
Central Street
Nkana West
P.O. Box 22000
Kitwe
Zambia.
Rebuild and modernization of the Mufulira Copper smelter.
First phase of the rebuild and modernization of the Mufulira Copper smelter comprising a new primary smelting furnace, a matte settling furnace, a sulphuric acid plant, an oxygen plant and an update of the associated infrastructure. It will contribute to maintain and to increase the added value of part of the Zambian copper production.
The project is located within the existing industrial area of Mufulira. The project will contribute to substantially reduce air emissions (SO2 and dust). The site and the project have been subject to environmental assessments and scrutiny as required by Zambian law. The following Environmental Project Brief (EPB) has been established and approved by the Environmental Council of Zambia:
- Environmental Project Brief (EPB), 1 of 3
- Environmental Project Brief (EPB), 2 of 3
- Environmental Project Brief (EPB), 3 of 3
This EPB needs to be read in conjunction with the underlying EIS, Vol. 1: Assessment of Impacts for Mufulira Mine and EIS, Vol.2: Environmental Management Plan for Mufulira Mine, both available for reading at the offices of MCM in Kitwe, Zambia. Contact: Mr. E.Mutati
The project is a private sector type operation. The procurement procedures applied are in the best interest of the project and in accordance with EIB’s rules for funding from the Investment Facility.
Copper metallurgy.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.