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LIMASSOL SEWERAGE II

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Chypre : 100 000 000 €
Eau, assainissement : 100 000 000 €
Date(s) de signature
2/06/2010 : 30 000 000 €
20/10/2006 : 70 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
9 mai 2006
Statut
Référence
Signé | 20/10/2006
20040091
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Limassol Sewerage II

Sewerage Board Limassol-Amathus

Mr. Iakovos Papaiakovou, FCCA
General Manager

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 212 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of Phase II (2006-2012) of Greater Limassol’s sewerage and drainage systems’ expansion.

The project will contribute to the compliance of the Sewerage Board of Limassol-Amathus with the requirements of EC Directive 91/271 on Urban Wastewater Treatment (as amended by Directive 98/15/EC) by 2012.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An EIA, in form and substance fully compliant with national Law, of project components has been undertaken. The EIA Study also covered eventual requirements under other Environmental Directives, in particular for Habitat and Wild Birds (Natura 2000).

The Promoter meets obligations regarding public notice and EU Journal publication of tenders notices, whenever applicable.

Commentaires

Other Community, Social and Personal Service Activities.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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