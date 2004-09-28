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BUDAPEST RINGROAD M0

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 50 000 000 €
Transports : 50 000 000 €
Date(s) de signature
12/05/2005 : 50 000 000 €
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Communiqués associés
157 millions d’EUR de prêts en faveur de projets réalisés par des PME et des collectivités locales

Fiche récapitulative

Date de publication
28 septembre 2004
Statut
Référence
Signé | 12/05/2005
20040042
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Budapest Ring Road M0 Project
Ministry of Economy & Transport.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
In the order of EUR 70 million.
Approximately EUR 495 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction of 38.7 km of new 2x2 motorway on the Budapest Ring Road M0 between trunk no.4 and motorway M3 (located to the southeast and east of Budapest). The southern sections of the bypass linking radial motorways M1, M7 and M5 and trunk road no.4 have already been completed or are in the process of being completed by using local funds. The proposed project would be supported as well by a significant Cohesion Funds contribution.

The Project will accommodate existing and projected growth in traffic by providing a corridor bypassing Budapest city-centre and connecting the existing motorways branching out from Budapest. It is expected to contribute to (i) through-traffic diversion from the local road network, thereby relieving congestion and improving environmental conditions within the communities concerned and (ii) significant reductions in travel times along the route.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project has been designed in full compliance with national and relevant EU environmental directives.

Hungarian public procurement act to be applied (EU directives transposed into national law).

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157 millions d’EUR de prêts en faveur de projets réalisés par des PME et des collectivités locales

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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