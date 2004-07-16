LA POSTE/DE POST DISTRIBUTION NETWORK

Fiche récapitulative
DE POST
Chris Briké
Treasury Manager
The project concerns a part of the reconfiguration of the logistics network of La Poste with the focus on the introduction of modern, automated letter-sorting facilities. This includes the installation of four new centres and the modernisation of the existing centre in Brussels.
The Belgian Post is in need of significant capital investments compared with other European operators. An improvement of services is considered indispensable for the organisation to ensure adequate service standards. A significant part of the investment will affect assisted areas and significantly contribute towards a more dynamic and internationally linked communication environment in the surrounding regions, thus supporting the EU cohesion objectives.
La Poste has embarked onto an environmental development programme, which includes specific efforts in energy saving, waste reduction and the establishment of an environmental mangement system, which is supposed to allow the certification of the operations of La Poste under ISO 14000 in about three years time.
The promoter has followed an international public tendering procedure.
Postal services.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.