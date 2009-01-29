RAVE PPP 1 POCEIRAO - CAIA

Signature(s)
Fiche récapitulative
RAVE, S.A.
The project involves the construction, as part of a 40 year Design, Build Finance and Maintain (DBFM) contract, of (i) 176 km of double track high speed rail line between Poceirão, 40 km east of Lisbon, and Caia on the Portuguese/Spanish border as well as (ii) 92 km of single track conventional line between Evora and Caia. The project forms part of two priority TEN-T projects.
To promote regional development. To improve the connection between Portugal and Spain. To reduce travel times and vehicles operating cost, and enhance safety.
The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 85/337/EEC as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, and hence requires a full EIA. The possible application of Directive 2001/42/CE on Strategic Environmental Impact Assessment is to be assessed during appraisal. The Habitats Directive will apply as the line will cross in particular the Natura 2000 site of Caia, close to the border with Spain. The application of the Birds Directive and potential trans-boundary impacts, including consultations and agreements on mitigants, are to be assessed. The project may impact other existing or proposed protected sites. This, along with a review of the EIA process more generally, is to be assessed during appraisal.
An open call for initial tenders was made in the OJEU and Diário da República on June 2, 2008. Four initial offers were received on October 2, 2008. Two bidders were selected to enter into parallel negotiations with the public promoter prior to submission of Best and Final Offer.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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