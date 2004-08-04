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ASSAINISSEMENT VILLES MAROCAINES-FES

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 20 000 000 €
Eau, assainissement : 20 000 000 €
Date(s) de signature
15/12/2004 : 20 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
4 août 2004
Statut
Référence
Signé | 15/12/2004
20030586
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Assainissement Villes Marocaines - Fès
Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau et d’Electricité de Fès (R.A.D.E.E.F.)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Loan of up to EUR 40m from the Bank’s own resources under the EUROMED II Mandate with maximum interest subsidy of 3% from the MEDA II budget.
Around EUR 80m.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction of a wastewater treatment plant with a capacity of 1.5 million equivalent inhabitants for the city of Fès, along with interceptors and pumping stations connecting the plant to sewerage networks under construction with World Bank financial support.

The project represents an opportunity to resolve substantially the serious problem of (mainly industrial) pollution, which has a highly adverse environmental impact and prevents the adequate management of aquiferous resources in the Sebou basin.

The project has mainly environmental objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An environmental impact assessment (EIA) has been carried out for the project. Its conclusions and proposed mitigating measures are under discussion and will be closely examined during the appraisal.

The different components of the project will put out to public tender in accordance with the EIB’s Guide to Procurement, with publication in the OJEU where required.

Commentaires

Sanitation in the city of Fès.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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