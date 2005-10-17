SANTE MAROC

Fiche récapitulative
Rehabilitatiion and upgrading of existing hospital infrastructure as part of the Ministry of Health's investment programme for the next five years.
To contribute to the development of the sector, in which the international community is involved (European Union, World Bank, Saudi Fund for Development, bilateral aid). The project forms part of the government's programme encompassing improvement of patient care and preventive and curative services, planning, financing, financial and human resources management and specific equipment and infrastructure.
The project may have environmental impacts in terms of noise, dust and asbestos removal during the works, waste management (including clinical waste), traffic etc. The Ministry of Health's programme also envisages increased use of ionising radiation in a number of economic sectors, including the health sector, and advocates the development of the national radiation protection centre. All these environmental issues will be examined during project appraisal.
The project's various components will be put out to public tender in accordance with the EIB’s Guide to Procurement, with publication in the OJEU where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.