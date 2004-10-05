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ASSAINISSEMENT DES VILLES MOYENNES

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 20 000 000 €
Eau, assainissement : 20 000 000 €
Date(s) de signature
15/12/2004 : 20 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
5 octobre 2004
Statut
Référence
Signé | 15/12/2004
20030563
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Sanitation in medium-sized cities
Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de SAFI (RADEES) and Régie autonome intercommunale de distribution d’eau et d’électricité du TADLA (RADEET).
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million loan from EIB own resources under the FEMIP-EUROMED II Mandate, with interest subsidy from the MEDA II budget.
Around EUR 40 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project primarily concerns the construction of sanitation infrastructure in the cities of Safi and Beni Mellal. RADEES, which is responsible for electricity and water supply in the municipality of Safi, wishes to continue its sanitation infrastructure investment programme by constructing a wastewater treatment plant and a sea outfall. RADEET, which is in charge of sanitation in the city of Beni Mellal, plans to extend the city's sewerage network and optimise operation of the existing wastewater treatment plant.

The project is designed to improve and optimise wastewater collection and treatment in the municipalities of Safi and Beni Mellal. The environmental impact of the project will be highly positive. This would be the sixth venture financed by the EIB in the sanitation sector in Morocco.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Environmental impact assessments will be required for both projects. These will be launched during the project preparation phase. The procedures applied by the promoters will be analysed in the course of the project appraisal to ensure that they are compatible with the Bank's criteria.

Contracts for works, supplies and services will be subject to national and international tendering procedures according to the sums involved and their technical complexity. The tendering procedures applied by the promoters will be analysed in the course of the project appraisal to ensure that they are compatible with the Bank's criteria.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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