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IDKU LNG PLANT II

Signature(s)

Montant
234 420 140 €
Pays
Secteur(s)
Égypte : 234 420 140 €
Énergie : 234 420 140 €
Date(s) de signature
5/07/2005 : 117 210 070 €
5/07/2005 : 117 210 070 €

Fiche récapitulative

Date de publication
11 août 2004
Statut
Référence
Signé | 05/07/2005
20030539
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Idku LNG Plant II
Idku Natural Gas Liquefaction Company SAE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to USD 350 m.
Around USD 1,100 m.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a second liquefied natural gas terminal at Idku with a design capacity of 3.6 Mt/a. The project is situated next to the first train project on the Idku site currently under construction.

The plant will enable the export of a part of the proven large natural gas reserves in Egypt and will therefore encourage trade between Egypt and both Europe and the US. It will thus generate substantial foreign exchange revenues for the country.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Idku LNG production was subject to a full Environmental Impact Assessment due to its size, technical complexity and location (as the case if located within the EU). The EIA was conducted by a reputable international consultant in collaboration with local consultancies and covered also the potential construction of a second train at a later stage considering the site and the facilities to be commonly used by Train-1 and Train-2. The need for a further update of the EIA will be assessed during appraisal.

The project is a private sector type operation with respect to the Bank’s Guide to Procurement. Shareholders are corporates with strong commercial interests in the project. The plant’s production is sold on highly competitive international and European markets.

Commentaires

Electricity, Gas and Water Supply.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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