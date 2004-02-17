Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

STRUCTURAL FUNDS CO-FINANCING FACILITY

Signature(s)

Montant
445 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 445 000 000 €
Déchets solides : 4 450 890 €
Eau, assainissement : 8 899 110 €
Énergie : 22 250 000 €
Aménagement urbain : 31 150 000 €
Santé : 31 150 000 €
Transports : 75 650 000 €
Éducation : 97 900 000 €
Services : 173 550 000 €
Date(s) de signature
30/04/2004 : 4 450 890 €
30/04/2004 : 8 899 110 €
30/04/2004 : 22 250 000 €
30/04/2004 : 31 150 000 €
30/04/2004 : 31 150 000 €
30/04/2004 : 75 650 000 €
30/04/2004 : 97 900 000 €
30/04/2004 : 173 550 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Plus de 650 mio d'EUR de prêts accordés en Hongrie

Fiche récapitulative

Date de publication
17 février 2004
Statut
Référence
Signé | 30/04/2004
20030538
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Structural Funds Co-financing Facility
The Republic of Hungary.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
In the order of EUR 445 million.
In the order of EUR 2.7 billion.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Co-financing of measures and schemes supported by community assistance under the Hungarian Community Support Framework (CSF) for the period 2004-2006.

The loan proceeds will contribute to complement the national resources devoted to the overall funding needs under the CSF in a way to speed up implementation of already identified and well prepared schemes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Schemes will need to comply with EU and Hungarian environmental directives and, where required, EIA procedures.

To be compliant with EU directives.

Commentaires

Main recipient sectors of EIB funds hereunder are likely to be under the operational programs for regional development, human resource development, economic competitiveness and infrastructure (environment & transport).

Autres liens
Communiqués associés
Plus de 650 mio d'EUR de prêts accordés en Hongrie

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Plus de 650 mio d'EUR de prêts accordés en Hongrie
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes