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CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS - CFL

Signature(s)

Montant
180 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Luxembourg : 180 000 000 €
Transports : 180 000 000 €
Date(s) de signature
28/06/2005 : 180 000 000 €
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Communiqués associés
Luxembourg : 180 millions d’euros de la BEI pour la modernisation des services ferroviaires luxembourgeois

Fiche récapitulative

Date de publication
13 décembre 2004
Statut
Référence
Signé | 28/06/2005
20030498
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Chemins de Fer Luxembourgeois- CFL

Chemins de Fer Luxembourgeois - CFL
M. Schwinninger
Attaché - Finances et Contrôle de Gestion

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 200m.
Around EUR 420m.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The purpose of the project is to assist the national train operator to replace the old rolling stock it is currently operating that is approaching the end of its working life, acquire some additional capacity on key commuter lines and provide maintenance facilities.

The project will increase the safety, reliability and quality of the services on the Luxembourgish rail network and thereby promote sustainable transport solutions in line with EU transport objectives. It will also improve cross-border services with France, Belgium and Germany.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Rolling stock does not require an EIA, however it is expected that the new rolling stock will be more environmentally friendly than the existing rolling stock. The new maintenance building at Luxembourg Gare will require the normal building and environmental permissions (currently underway) and site decontamination has started.

CFL’s procurement procedures appear to be in line with the EU Directives, with publication of the rolling stock in the OJEC. CFL will be asked to provide details of the procurement notices for the construction works as they become available.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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