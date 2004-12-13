Signature(s)
Fiche récapitulative
Chemins de Fer Luxembourgeois - CFL
M. Schwinninger
Attaché - Finances et Contrôle de Gestion
The purpose of the project is to assist the national train operator to replace the old rolling stock it is currently operating that is approaching the end of its working life, acquire some additional capacity on key commuter lines and provide maintenance facilities.
The project will increase the safety, reliability and quality of the services on the Luxembourgish rail network and thereby promote sustainable transport solutions in line with EU transport objectives. It will also improve cross-border services with France, Belgium and Germany.
Rolling stock does not require an EIA, however it is expected that the new rolling stock will be more environmentally friendly than the existing rolling stock. The new maintenance building at Luxembourg Gare will require the normal building and environmental permissions (currently underway) and site decontamination has started.
CFL’s procurement procedures appear to be in line with the EU Directives, with publication of the rolling stock in the OJEC. CFL will be asked to provide details of the procurement notices for the construction works as they become available.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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