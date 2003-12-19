WELSH WATER (GLAS CYMRU) VIII

Signature(s)
Fiche récapitulative
Dwr Cymru Cyfyngedig (Welsh Water)
Pentwyn Road
Nelson, Treharris
Mid Glamorgan CF46 6LY
UK
Contact Point: Neil Webb
The project comprises numerous wastewater treatment schemes located throughout the Promoter’s operating area. Welsh Water’s capital programme has been approved and its implementation is closely monitored by the public sector water regulator, OFWAT, the Environmental Agency and the Drinking Water Inspectorate. A large part of the schemes is located in Regional Development Areas.
The project aims at ensuring Welsh Water’s compliance with the revised EU Urban Waste Water Treatment Directive. All of the schemes included within the project focus on quality improvements and attainment of increasingly stringent environmental standards required by EU and national legislation.
The investments included within the project will serve to improve compliance with the EU Drinking Water Directive (98/83/EC), and to meet the 2005 deadlines of the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC). The project will also help to meet national river quality objective (RQO) improvement targets set by the UK Environmental Agency, which are in line with the objectives of the EU Water Framework Directive.
The programme falls under the Procurement Directive 93/38/EC and its amendment 98/4/EC. The promoter has confirmed to fully comply with its requirements.
Environment and Regional Development.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.