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STOCKHOLM NORTHERN LINK (E4/E20)

Signature(s)

Montant
218 746 582 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 218 746 582 €
Transports : 218 746 582 €
Date(s) de signature
14/04/2005 : 218 746 582 €
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Communiqués associés
220 millions d’EUR pour la construction de la section nord du périphérique de Stockholm

Fiche récapitulative

Date de publication
5 novembre 2004
Statut
Référence
Signé | 14/04/2005
20030478
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Stockholm Northern Link (E4/E20)
Vägverket, the Swedish National Road Administration.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to SEK 2.0 bn (EUR 221 m).
Approximately SEK 7.8 bn (EUR 863 m).
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the part finance of the construction of the northern link of Stockholm, involving mainly underground works and connecting Uppsalavägen at the Karlberg junction in the west with Lidingövägen at Värtahamnen in the east.

The project provides a motorway link between the European roads E4 and the E18, and provides access to the Greater Stockholm ports of Värtahamnen and Frihamnen (maritime links to Finland, the Baltic States and Russia). In addition, it will significantly improve accessibility to the north-eastern part of the city and hereby provide time savings to road users. It will reduce congestion and pollution of local streets, as the main traffic will be diverted into tunnels. The project will also facilitate the conversion of parts of the dockland areas of Värtan into residential development.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls within the scope of Annex I of the EU Directives 97/11/EC on EIA, and relevant national legislation. The EIA relating to the detailed design of the overall project and the final approval from the Miljödomstolen (Environmental Court) is expected to be concluded by mid-2005. The project has no significant environmental impact, complies with the Habitats and Birds Directives and does not have impact on Natura 2000 sites.

The project will be implemented under a number of separate contracts for design, construction and equipment/installation, which will be procured in line with the requirements of Swedish national law and the relevant EU Directives, including publication in the Supplement to the EU Official Journal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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