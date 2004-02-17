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NDP SUPPORT FRAMEWORK LOAN

Signature(s)

Montant
95 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Slovaquie : 95 000 000 €
Éducation : 14 250 000 €
Eau, assainissement : 30 390 500 €
Services : 50 359 500 €
Date(s) de signature
1/04/2004 : 14 250 000 €
1/04/2004 : 30 390 500 €
1/04/2004 : 50 359 500 €
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95 mio d’EUR pour cofinancer des projets bénéficiant d’aides au titre des Fonds de l’UE en Slovaquie

Fiche récapitulative

Date de publication
17 février 2004
Statut
Référence
Signé | 01/04/2004
20030464
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NDP Support Framework Loan
Slovak Republic acting through public bodies such as Central Government Agencies, State Owned Enterprises and Local Government Authorities, Municipalities, Associations of Municipalities, and Non-Profit organizations.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 95 million.
About EUR 437 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project aims at co-financing of small and medium-sized investments forming part of the National Development Programme (NDP) and benefiting from EU’s financial intervention under the Community Support Framework (CSF) and Single Programming Document Objective 2 – Bratislava (SPD 2) agreed between the Commission and the Slovak Republic for the period 2004-2006.

The project is expected to assist the Slovak Republic in achieving further socio-economic convergence with the rest of the EU and in strengthening its competitiveness. The Bank’s loan is intended to help the Slovak Authorities meet part of the State’s contribution to approved projects in order to launch the implementation of the National Development Plan in early 2004.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Schemes under this category will be designed in accordance with relevant Slovak and EU environmental regulations including EIAs where appropriate.

Compliant with EU Directives.

Commentaires

It concerns measures included in the Sector Operational Programmes for Industry and Services, Basic Infrastructure, in particular Environment and Local Infrastructure as well as measures under the SPD 2 for Bratislava.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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