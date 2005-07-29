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THERMISCHE ABFALLBEHANDLUNG SUHL

Signature(s)

Montant
41 073 070,56 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 41 073 070,56 €
Énergie : 4 107 307,06 €
Déchets solides : 36 965 763,5 €
Date(s) de signature
21/11/2007 : 914 400 €
12/12/2006 : 1 592 907,06 €
20/12/2006 : 1 600 000 €
21/11/2007 : 8 229 600 €
12/12/2006 : 14 336 163,5 €
20/12/2006 : 14 400 000 €
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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - DE

Fiche récapitulative

Date de publication
29 juillet 2005
Statut
Référence
Signé | 12/12/2006
20030450
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Thermische Abfallbehandlung Suhl
Zweckverband für Abfallwirtschaft Südwestthüringen (ZAST), Suhl, Free State of Thuringia.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 55 million.
EUR 110 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of the first waste incinerator plant in Thuringia, providing a treatment capacity of 160 000 t/a for municipal solid and commercial waste.

The plant is designed for co-generation of electricity and heat. The electricity output will be fed into the regional supply grid. Municipal solid waste generated in south-west Thuringia amounts to around 210,000 t/a (2002) of which the promoter collects and disposes 70%.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project’s compliance with all applicable national and EU environmental legislation will be verified during appraisal.

Procurement procedures will be examined during appraisal.

Commentaires

Electricity Gas and Water Supply.

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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - DE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes