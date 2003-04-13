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PRET GLOBAL CPSCL

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Tunisie : 25 000 000 €
Lignes de crédit : 25 000 000 €
Date(s) de signature
9/12/2004 : 25 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
23 mars 2004
Statut
Référence
Signé | 09/12/2004
20030413
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CPSCL Global Loan
Caisse des Prêts et de Soutien des Collectivités Locales.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 million loan from the Bank's own resources under the FEMIP – EUROMED II Mandate.
Around EUR 225 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Coverage of financing requirements for CPSCL loans to local authorities.

The project forms part of the local authority investment programme under the government's tenth Five-Year Plan. CPSCL is currently the municipalities' main source of finance for meeting their priority infrastructure and local services investment needs. Two thirds of financing requirements will be covered by the municipalities' own funds and State subsidies and one third by CPSCL loans to local authorities. The project will contribute to improving the quality of and access to public infrastructure and services for local populations.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank's environmental rules will apply.

The largest schemes under the project will be the subject of public invitations to tender published in the OJEU. Smaller-scale schemes will be put out to tender nationally.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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