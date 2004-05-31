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ASM BRESCIA - PRODUZIONE

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 200 000 000 €
Énergie : 200 000 000 €
Date(s) de signature
31/05/2004 : 100 000 000 €
29/09/2005 : 100 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
28 juillet 2004
Statut
Référence
Signé | 31/05/2004
20030392
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ASM Brescia Produzione
ASM Brescia SpA, a Municipal operator providing energy, water and waste services mainly in the town and surrounding province of Brescia in northern Italy (Lombardy region).
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 200 m.
About EUR 400 m.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments for conversion to Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) operation of existing oil-fired electricity generating plant at Ponti sul Mincio and the construction of a new CCGT plant at Gissi.

To improve the energy efficiency of generating capacity and to reduce specific atmospheric emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Project investments at Ponti sul Mincio are designed to improve the efficiency of electricity production and hence to reduce energy losses and atmospheric emissions. Efficiency improvements are substantial for CCGT conversions since energy efficiency will increase from a present 40% to over 55%. Following EU Directives and national legislation, national authorities issued authorisations for the upgrade of the plant at Ponti sul Mincio within the scope of existing permits taking also into account the reduction of specific atmospheric emissions. Permits for the plant at Gissi were issued following a full EIA procedure.

The promoter’s procurement procedures comply with the relevant EU and national legislation.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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