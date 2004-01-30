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NORTHERN GERMAN BANKS KMU GD

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 50 000 000 €
Lignes de crédit : 50 000 000 €
Date(s) de signature
2/07/2004 : 25 000 000 €
1/12/2004 : 25 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
30 janvier 2004
Statut
Référence
Signé | 02/07/2004
20030362
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Northern German Banks KMU GD

1. Bremer Landesbank, Kreditanstalt Oldenburg  Girozentrale Bremen
2. HSH Nordbank
3. Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to 50% of project costs.
Up to EUR 200 m.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Projects carried out by small and medium-sized companies (SME). A particular importance will be given to projects located in eastern Germany, which is an objective 1 area, as well as objective 2 areas. The excellent quality of the Bank’s counterparts’ reporting will allow a transparent allocation of resources.Ventures will be located mainly in Northern Germany. Other areas in Germany and other EU member and Accession countries are not targeted, but should, however, not be excluded in this operation. As HSH Nordbank AG Copenhagen branch has expressed particular interest in targeting SMEs in Scandinavia, this might become of increasing importance.

Global loan for the financing of small and medium sized projects in the fields of environmental protection and rational use of energy.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with EU environmental directives and national laws shall be ensured.

For the award of public contracts the EU tender directives are to be followed.

Commentaires

Regional development and SMEs.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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