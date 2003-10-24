Sunderland Urban Renewal Phase II

Signature(s)
Fiche récapitulative
Sunderland Housing Group
Contact point: Andrew Taylor, FD,
Emperor House,
2 Emperor Way, Doxford
International Business Park,
Sunderland,Tyne and Wear
SR3 3XR United Kingdom.
Following its purchase of Sunderland City Council’s social housing stock, the Sunderland Housing Group (“SHG”) is to undertake a second phase of its planned improvement programme, as part of the city’s wider urban renewal strategy. The second phase will consist of building 3000 new houses for social rent to replace poor quality stock which is to be demolished.
The objective is to extend SHG’s programme for the renewal of the urban environment in Sunderland by modernising the city’s social housing.
The construction of new properties will lead to improvement in the efficiency of tenants’ energy usage and will significantly enhance the local urban environment. In its appraisal, EIB will review the project’s planning requirements and environmental implications.
Registered Social Landlords are private entities and while SHG therefore does not fall within public sector procurement regulations, it will use open competitive tender for the majority of the works.
Construction/ social housing.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.