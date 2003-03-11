DONG TYRA-NOGAT PIPELINE (TEN)

Fiche récapitulative
DONG A/S
Agern Allé
2970 Hørsholm
Denmark
Contact Point: Mr Torben Bagger
For this TEN project, DONG and a consortium of A.P. Møller-Mærsk, Shell, and Texaco have agreed to establish a new natural gas transmission pipeline connecting the existing Tyra gas production facilities in the Danish North Sea, located some 230 km off the Danish coast, to the starting point of the existing NOGAT pipeline in the Dutch North Sea, more than 200 km off the Dutch coast. The new pipeline will enable gas exports from Danish gas fields to continental Europe at Den Helder via a new supply route. It will have a length of about 100 km, passing through Danish, German, and Dutch waters.
The project is an Energy-TEN. It develops existing energy networks, contributes meeting the European Community’s natural gas consumption needs, and improves interoperability of gas networks.
The environmental authorities of the three countries involved considered the project to fall under Annex II of Directive 97/11/EC. A full Environmental Impact Assessment (EIA) has not been required due to the project’s low environmental impact. Permits have been granted on the basis of environmental studies considered appropriate by the environmental authorities. None of the project’s components is located within Natura 2000 sites.
The project falls under the Directive 93/38/EC and its amendment 98/4/EC. The promoter has confirmed to comply with respective requirements.
Oil and gas.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.