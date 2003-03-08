Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

HEERENVEEN HOSPITAL

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 40 000 000 €
Santé : 40 000 000 €
Date(s) de signature
30/05/2005 : 40 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
17 décembre 2004
Statut
Référence
Signé | 30/05/2005
20030308
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Heerenveen Hospital

ZIEKENHUIS DE TJONGERSCHANS
Thialfweg 44
NL-8441 PW HEERENVEEN

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40m
EUR 87m
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the modernisation, reconfiguration and redevelopment of Ziekenhuis De Tjongerschans. It entails the construction of one new building and a parking deck and the demolition and partial renovation and equipment of several other facilities deemed unfit for meeting future capacity and healthcare requirements.

Objectives of this project are to reduce the acute problem of waiting lists for hospital services in The Netherlands. The more efficient use of resources, as well as the impacts of enhancements to human capital, should have a positive developmental effect on this Objective 2 region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project does not affect any protected area and according to Dutch legislation is not included in Annex II of the Council Directive 97/11/EEC on Environmental Impact Assessment as Urban Development. The Dutch national authority that issued the required building permit studied the environmental impact of the project and concluded that it meets the provisions of stringent national regulations.

Heerenveen Hospital followed the tendering procedures specified by the Ministry of Health, Welfare and Sport and the Bouwcollege.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes