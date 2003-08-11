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SAGUNTO LNG PLANT - AFI

Signature(s)

Montant
255 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 255 000 000 €
Énergie : 255 000 000 €
Date(s) de signature
14/07/2004 : 255 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
11 août 2003
Statut
Référence
Signé | 14/07/2004
20030255
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Sagunto LNG Plant - AFI
Planta de Regasificación de Sagunto, SA.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to 75% of project cost.
EUR 350-400 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the design, construction, commissioning and operation of a LNG (Liquefied Natural Gas) import terminal in the extension of the Mediterranean industrial port of Sagunto some 18 km north of Valencia.

The project will contribute to meeting gas demand growth and diversifying gas imports to the Iberian Peninsula. The LNG terminal will receive LNG shipments and deliver natural gas to the regional/national gas transmission grids.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is classified under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (85/337/EEC as amended by 97/11/EC), and also under the Seveso II directive (EC 96/082) on the prevention of major accidents for projects involving dangerous substances. The promoter has carried out a fully-fledged EIA including public consultation, and obtained the formal approval from the Ministry of Environment in November 2002 (“Declaración de Impacto Ambiental”).

In accordance with Directive 93/38/EC, the promoter has advertised for the main turnkey project's construction contract in the EC Official Journal.

Commentaires

LNG (Liquefied Natural Gas).

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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