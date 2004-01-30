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ONE PARC EOLIEN DE TANGER

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 80 000 000 €
Énergie : 80 000 000 €
Date(s) de signature
4/11/2004 : 80 000 000 €
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La FEMIP accroît son soutien au Maroc

Fiche récapitulative

Date de publication
30 janvier 2004
Statut
Référence
Signé | 04/11/2004
20030234
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Parc éolien de Tanger
Office National de l’Électricité.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million loan from the Bank's own resources under the FEMIP – EUROMED II Mandate.
Around EUR 150 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Creation of a 140 MW wind farm consisting of turbines with a power rating of 850 kW or above (i.e. up to 165 units). Projected annual power generation is around 500 GWh. The wind farm will be located about 15 km east of Tangiers. The energy produced will be fed into the national grid at the existing Melloussa sub-station via two 225 kV lines.

The project will contribute to the development of a renewable energy source in Morocco and make it possible to meet electricity demand with a limited environmental impact.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Environmental impact studies have already been conducted for the project. These do not indicate any major adverse effects other than the inevitable visual impact. A detailed study on the project's impact on wild birds will be carried out.

The various components of the project will be put out to international tender with publication in the OJEC.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Photogallery

Construction of a wind farm between Tangier and Tetouan with a generating capacity of 140 MW
ONE Parc Éolien de Tanger
©EIB
Construction of a wind farm between Tangier and Tetouan with a generating capacity of 140 MW
ONE Parc Éolien de Tanger
©EIB

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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