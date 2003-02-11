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NHS LIFT UK PRIMARY HEALTHCARE AG LOAN

Signature(s)

Montant
223 630 264,64 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 223 630 264,64 €
Aménagement urbain : 111 815 132,32 €
Santé : 111 815 132,32 €
Date(s) de signature
22/07/2004 : 111 815 132,32 €
22/07/2004 : 111 815 132,32 €

Fiche récapitulative

Date de publication
30 mars 2004
Statut
Référence
Signé | 22/07/2004
20030211
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NHS LIFT Primary Healthcare Agency Loan

Barclays Bank plc; UK government's Department of Health; Partnerships for Health.
Contact: Philip Richardson, Director, PFI Unit,Barclays Bank plc, 54 Lombard Street, London EC3P 3AH.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to GBP 150m in aggregate. Barclays Bank plc will direct EIB finance into NHS LIFT projects.
At least GBP 300m.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

NHS LIFT is an initiative in UK’s National Health Service (“NHS”) to deliver modern integrated primary health care facilities, particularly in deprived urban areas. Under the scheme, public-private partnership companies will be formed to develop and rent the facilities to local NHS agencies and general practitioner doctors.

The project aims to improve healthcare services where health need is greatest and where there is a disproportionately high number of sub-standard general practitioner premises.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Barclays Bank plc will provide information to allow EIB to review the environmental implications of the projects including planning requirements and the eventual impact of the projects on the local environment.

The projects that are to be financed by EIB will be procured in accordance with EU Directives where these apply.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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