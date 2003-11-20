PRET GLOBAL BURKINA FASO II

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Banque Agricole et Commerciale du Burkina (BACB),
- Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (BICIAB),
- Bank of Africa (BOA),
- Société Générale de Banques au Burkina Faso (SGBB)
- Burkina Bail
Two credit lines extended to BACB, BICIAB, BOA and SGBB on the one hand, and to Burkina Bail on the other, for financing small and medium-sized enterprises
To improve the intermediaries' access to medium and long-term resources in order to promote the financing of SME ventures through loans and leasing operations, thereby contributing to the enhanced competitiveness and growth of the private sector in Burkina Faso.
The environmental impact of each venture financed under the global loans will be assessed by the intermediaries in accordance with the instructions issued by the EIB, which will ensure that the projects comply with the environmental standards that it normally applies.
Supplies, services and works contracts in respect of ventures financed will be awarded in accordance with the appropriate procedures - international or national competitive bidding or enquiries depending on the type of project.
Sectors eligible under the Cotonou Agreement
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.