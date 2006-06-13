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ROADS REHABILITATION VI

Signature(s)

Montant
450 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 450 000 000 €
Transports : 450 000 000 €
Date(s) de signature
22/12/2006 : 450 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
13 juin 2006
Statut
Référence
Signé | 22/12/2006
20030153
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Roads Rehabilitation VI
National Administration of Roads within the Ministry of Transport, Constructions and Tourism
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 450 million.
Up to EUR 945 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the rehabilitation of several sections of about 1100 km of national roads, either on Pan-European Corridors or links to the Corridors.

The project contributes to the rehabilitation of key transit roads in Romania. The associated benefits will comprise vehicle operating cost savings, travel time-savings, safety benefits and savings in routine road maintenance costs.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Where works include re-profiling and/or realignment of an existing route any environmental impact will be assessed to ensure compliance with environmental regulations applicable within the EU.

All the construction works and design and supervision contracts above the thresholds in the EU procurement directives will be tendered internationally according to the EIB Procurement Guide.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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