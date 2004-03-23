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AFRICINVEST NORTH AFRICA FUND

Signature(s)

Montant
4 000 000 €
Secteur(s)
Services : 4 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2004 : 4 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
23 mars 2004
Statut
Référence
Signé | 21/12/2004
20030148
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AfricInvest North Africa Fund
  • Netherlands Development Finance Company (FMO) - Mr Henk Nijland.
  • Tuninvest Finance Group - Mr Ziad Oueslati.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 4 million.
EUR 25 million – an amount taking account of the overall AfricInvest project, which is split between three investment funds.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Creation of a 10-year investment fund for the purpose of taking short-term equity or quasi-equity participations in Maghreb country enterprises in a co-financing partnership with the regional fund (Maghreb - sub-Saharan Africa AfricInvest Fund).

Contributing to the development of some fifteen enterprises or groups of enterprises in the target region; supporting investment capital activity in the Maghreb; obtaining for investors an internal rate of return of 13 to 15% per annum upon liquidation of the fund.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The fund will invest only in enterprises complying with environmental standards meeting the Bank's criteria and will satisfy itself of compliance with these standards throughout the term of the investment.

N/A

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

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La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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