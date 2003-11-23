FACILITY FOR EDUCATION (N IRELAND) PPP

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Fiche récapitulative
The project includes the financing of a number of PPP schools projects designed to improve school buildings in Northern Ireland. The Bank is proposing to establish a Framework Facility to enable it to support a range of small and medium sized projects, either directly or intermediated through other acceptable financial institutions.It is envisaged that projects will be financed throughout Northern Ireland. DE’s programmes are designed to ensure that the allocation of resources is based entirely on educational need.
The modernisation of school and other educational infrastructure is a key policy priority within Northern Ireland. The Policy Framework for Public Private Partnerships in Northern Ireland, published by the Office of the First Minister and Deputy First Minister in February 2003, identifies PPP as an important means of delivering this investment. The underlying objective for the education system is to ensure the highest possible standard of education for all children and provision of suitable educational facilities is one of the essential ingredients that will help achieve this.
To be reviewed during appraisal.
All projects financed under the facility are expected to be procured in conformity with relevant EU Directives. Details will be verified during the appraisal of individual projects.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.