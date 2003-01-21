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BIG UNIVERSITAETEN

Signature(s)

Montant
65 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 65 000 000 €
Services : 21 450 000 €
Éducation : 43 550 000 €
Date(s) de signature
22/06/2004 : 21 450 000 €
22/06/2004 : 43 550 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
14 juillet 2004
Statut
Référence
Signé | 22/06/2004
20030121
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BIG Universitäten
Bundesimmobiliengesellschaft mbH (“BIG”).
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 65m.
EUR 141m.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Project comprises the construction and rehabilitation of seven higher education and research facilities.

The purpose of the Project is to upgrade existing teaching facilities and to increase the available space for research and higher education teaching activities in Austria.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Education facilities are not included in EU Directive 97/11/EEC on Environmental Impact Assessment. In some cases the Annex II of the Directive can concern them as Urban Development projects. The current project encompasses rehabilitation works on existing premises and the construction of single buildings in urban areas dedicated to educational use; an EIA has not been required by the competent authorities.

Procurement procedures applied will be in compliance with EU Directives, applicable to public authorities’ procurement and national legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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