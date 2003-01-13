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LAND ROVER AUTOMOTIVE PROJECT SOLIHULL

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 250 000 000 €
Industrie : 250 000 000 €
Date(s) de signature
10/11/2003 : 250 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
18 septembre 2003
Statut
Référence
Signé | 10/11/2003
20030113
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Automotive Product Development
A UK-based automotive company.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
EUR 250 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project involves the design and development of two new versions of a car model, together with the refitting of the existing production facilities and the necessary suppliers' tooling.

The project supports the UK automotive industry and contributes to the creation and maintenance of employment in the context of extensive restructuring and downsizing by most vehicle manufacturers during the past few years in the UK. The EIB contribution to the project will also improve the economics of this significant investment program by providing attractive long term funding.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will comply with all applicable environmental legislation and regulations.

Procurement regulations do not apply to this private industry project. The promoter carries out competitive enquiries among potential suppliers for goods and services, as is usual in the industry.

Commentaires

Automotive industry.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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