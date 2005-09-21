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VENETO BANCA GL

Signature(s)

Montant
220 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 220 000 000 €
Lignes de crédit : 220 000 000 €
Date(s) de signature
25/07/2006 : 220 000 000 €
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Communiqués associés
Italie et Roumanie: opération de la BEI avec Veneto Banca : un financement innovant destiné à soutenir les PME

Fiche récapitulative

Date de publication
21 septembre 2005
Statut
Référence
Signé | 25/07/2006
20030072
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Veneto Banca Global Loan

Name: Dott. Fabrizio Tofanelli
Veneto Banca S.c.a.r.l.

Contact: ph: 0423.283207

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 220 million, of which a maximum amount of EUR 20 million will be channeled to SMEs in Romania through Banca Italo-Romeno, a Veneto Banca subsidiary.
Not applicable.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Multipurpose global loan facility to finance projects of SMEs in industry, services and tourism; public and private promoters with respect to small and medium-sized projects in environment, energy and eligible infrastructure (including health, education and social housing) located mainly in Italy, and for a part, in Romania.

A portion of the facility would be destined to operations in Romania through the group's Italian-based subsidiary Banca Italo-Romena S.p.A., specialized in the support of direct investments by SMEs in Romania.

To sustain projects aiming to increase the productivity and competitiveness of small and medium-sized enterprises; to promote investments leading to a more rational use of energy and environmental protection; to promote small and medium-sized infrastructure investments of regional or Community interest.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Complying with EU and national legislation on environmental protection.

Projects presented under the loan to comply with EU procurement procedures. For large investments the Bank recommends that international bidding procedures be followed whenever possible, even if EU directives do not apply.

Commentaires

Cf. project description above.

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Italie et Roumanie: opération de la BEI avec Veneto Banca : un financement innovant destiné à soutenir les PME

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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